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    Annesinin kabullenmediği yavru babun Nisan, doğa parkının maskotu oldu

    Annesinin kabullenmediği yavru babun, doğa parkının maskotu oldu 

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    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107221045029723-annesinin-kabullenmedigi-yavru-babun-doga-parkinin-maskotu-oldu/

    Nisan adı verilen dişi babun yavrusu, Mersin Tarsus Doğa Parkı’nda doğum sonrası annesi tarafından kabullenilmediği için veteriner kliniğinde bakımı yapılarak büyütüldü. Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör “Kendisine çok alıştık. Bizim maskotumuz oldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı’nda doğum sonrası annesi tarafından kabullenilmediği için hızlıca müdahale edilerek önce Doğa Parkı Veteriner Kliniği'nde kuvöze konulup biberonla beslenen Nisan, ardından kafese alındı.

    Klinik personelinin gözetiminde sık sık dışarı çıkarılan, Habeş maymunu olarak da bilinen dişi babun yavrusu, doğal yaşama alıştırılmaya çalışılıyor. Yavru babun, sempatik hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Doğa Parkı Veteriner Sağlık teknikerlerinden Ümit Güngör’ün kucağından inmeyen Nisan, kendisine verilen meyve ve sebzelerle besleniyor.

    ‘Nisan’la aramızda çok güzel bir bağ oluştu ama bu bağ bir süre sonra kopacak’

    Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, kendisine aşırı bağlı olan Nisan’a tüm ekiple anne baba şefkati gösterdiklerini belirterek, "4 Nisan’da Nisan'ımız dünyaya geldi. Arkadaşlarla beraber ismini Nisan koymuştuk. Babun anne kabullenmedi, o saatlerde doğumdan hemen sonra kontrollerimizi, tespitlerimizi yaptık. Annenin kabullenmediğini gördük, çok fazla müdahil olmayalım dedik. Doğa şartlarına bırakalım istedik ama babun maymunların yavrularını birçok kez kabul etmediğini görmüştük. O gün içerisinde kabullenmedi annesi. Biz de Nisan'ı kuvözde beslemeye karar verdik. Belli bir dönem keçi sütlerimizle besledik ve o dönemden sonra Nisan’la aramızda çok güzel bir bağ oluştu ama bu bağ bir süre sonra kopacak. Şimdiden üzüntü sardı beni çünkü nasıl terk edeceğim, nasıl bırakacağım onu bile bilmiyorum, onu düşünüyorum" dedi.

    ‘Anne babasını aratmamak, o yokluğunu hissettirmemek için gece gündüz çok çalıştık’

    Nisan büyüdüğünde annesinin ve babasının bulunduğu kafese konulacağını belirten Güngör, "Tabii, büyüdükten sonra dişleri çıkacak, yırtıcılığı ön plana çıkacak ve inşallah çıkmaz diye düşünüyorum. Ölene kadar bizlerle beraber burada yaşar diye umut ediyorum ama tabi ki doğası gereği biraz tehlike arz edecek. Onun için annesinin, babasının olduğu kafese belli sürelerle alıştırarak yavaş yavaş adaptasyonunu sağlayacağız ama o süreçten sonra oraya gideceğim, orada seveceğim kendisini, artık annesinin, babasının yanında seveceğim. İlk doğduğu andan itibaren, kendisini kucakladığımız ve anne babasını aratmamak, o yokluğunu hissettirmemek için gece gündüz çok çalıştık" diye konuştu.

    ‘Kendisine çok alıştık, bizim maskotumuz oldu diyebilirim’

    Nisan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekleyen Güngör, "Bu saate kadar zaten gözümüz gibi bakıyorduk, bundan sonra da kendisine en ufak bir zarar gelmesin diye elimizden geleni, teknik ekip ve ben, en iyi şekilde mücadelemizi ediyoruz. Herhangi bir sağlık problemimiz yok. Görüldüğü gibi çok hareketli, hem meyve yiyor, hem de yavaş yavaş çereze de alıştırdık. Keçi sütleri vermeye devam ediyoruz. Hiç kesmedik keçi sütünü. Şu an beslenmesi çok iyi, sağlık durumu çok iyi, sevgi fazlasıyla veriyoruz kendisine. Anne babasının yokluğunu aratmamak için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendisine çok alıştık. Bizim maskotumuz oldu diyebilirim" dedi.

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    Etiketler:
    Tarsus Doğa Parkı, Maymun, Babun, Mersin, Türkiye
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