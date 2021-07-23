Nilgün Belgün: Bir gün Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüm

Oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Burada kendisiyle ilgili merak edilenlere dair konuşan Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer’in annesi Ayten Alpman’ın kahvesine tükürdüğünü söyledi.

Evlendiklerinde Gencer'e "Ne olur annenlerin karşısında oturalım" dediğini belirten Belgün, gülerek şunları anlattı:

"Aman kardeşim, her sabah... Ayten Abla'nın da bir köpeği var. Halılarım boydan boya, bembeyaz. Gelirdi, 'Nilgün, hadi bana nescafe.' Köpek salyalarını akıtarak yatıyor falan. Kadın gidiyor, ben siliyorum, süpürüyorum falan. Bu böyle aylarca sürdü. En sonunda bir gün nescafe yaparken tükürdüm. Nasıl alacağım intikamımı? Neyse içti. İlhan'a 'Annenden nihayet intikamımı aldım' dedim. 'Ne yaptın anneme?' dedi. 'Ya bir şey olursa?' dedi. 'Sana kızınca hep tükürüyorum sana bir şey oldu mu?' dedim.

Köpeğe 'Ömrüm kurt' derdi. Bir gün geldi 'Soysuz kurt' diyor. 'Hani ömrün kurttu?' dedim. 'Dün gece' dedi, 'Bu aptal soysuz kurta bir kemik atmışlar, bütün evi soymuşlar' dedi. Hırsız buna bir kemik atmış, sonra Ayten Abla'nın altınları, pırlantaları gitmiş."

Dur Bi Dinle’de bu hafta ..: İyi seyirler … @nlgnblgn



BABAM, OYUNCU OLACAĞIM DEYİNCE EVİ TERKETTİ! https://t.co/ScccQX3KAM — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 20, 2021

​