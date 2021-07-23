Görüntüler Antalya'dan: Kamyonetin arkasında dans

Antalya’da seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasına çıkan gençler dans etti.

Antalya'da kamyonetin kasasına çıkan beş genç, seyir halinde dans edip eğlendi. Gençlerin bu eğlencesine kimileri trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Eğlenmeyi sürdüren gençler ise bir süre sonra gözden kayboldu.