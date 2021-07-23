Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Şile'de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 3 kişiden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şile'de dünden itibaren denizde boğulanların sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul Şile'de, Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si Suriyeli 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu sabahtan itibaren devam eden arama kurtarma çalışmalarında, İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün Şile'de dalgaların birden artması sonucu 3 kişi boğularak hayatını kaybetmiş, 1 kişi kurtarılmıştı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.