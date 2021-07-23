CZN Burak'tan Kurban Bayramı paylaşımı: Sokak ortasında, dev tavada kavurma yaptı

Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak bu defa, Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki bir mahalleye giderek kavurma pişirdi.

Sokak ortasına ocak kuran ünlü şef, dev saç tavada yaptığı kavurmayı mahalleliye ikram etti. CZN Burak'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım 11 milyondan fazla izlendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burak Özdemir (@cznburak)'in paylaştığı bir gönderi

CZN Burak kimdir?