CZN Burak'tan Kurban Bayramı paylaşımı: Sokak ortasında, dev tavada kavurma yaptı

Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak bu defa, Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki bir mahalleye giderek kavurma pişirdi.
Sokak ortasına ocak kuran ünlü şef, dev saç tavada yaptığı kavurmayı mahalleliye ikram etti. CZN Burak'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım 11 milyondan fazla izlendi.
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CZN Burak kimdir?
CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 1995 yılında İstanbul'da doğdu.
Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak 'Smiley bae' adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur
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