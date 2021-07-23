Yangında mahsur kalan adam, çıplak bir şekilde komşusunun balkonuna atladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredekiler alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, balkondan sarktı. Yangından kurtulmaya çalışan adamın videoda çıplak olduğu görülüyor.

Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı. Alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.