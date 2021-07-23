Karantinada olması gereken genç kız, polis uygulamasında yakalandı

Kars’ta Kurban Bayramı dolayısıyla uygulamalarını sıklaştıran polis ekipleri, karantinada olması gereken genç kızı yolculuk yaparken yakaladı. Kendisine çeken basın mensuplarına 'Ne çekiyorsunuz' diye tepki gösteren genç kız karantina süresini geçirmek üzere yurda götürüldü.