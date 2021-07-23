MFÖ sahilde: 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

Pandemi döneminin ardından ilk konserini İzmir’de veren MFÖ, konser öncesi birlikte deniz keyfi yaptı. Mazhar Alanson, "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük" dedi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları sahneye kavuştu. MFÖ, bayramın ilk günü İzmir’in Menderes ilçesinde bir otelde sahneye çıktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mmazhar Alanson (@mazharalanson)'in paylaştığı bir gönderi

Grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı. Mazhar Alanson çekildikleri fotoğrafı "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük, elbet ki bir günlüğüne" notuyla paylaştı.