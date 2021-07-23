Parkur işaretlerini plastik çöp zannederek topladı, bisikletçiler kayboldu

Polonezköy Tabiat Parkı'na yürüyüş yapıp fotoğraf çekmek için giden bir vatandaş, bisiklet parkuru işaretlerini plastik çöp zannederek toplayınca bisikletçiler parkta kayboldu.

Tükenmez Haber'in aktardığına göre, Nevit Dilmen isimli bir sosyal medya kullanıcısı Polonezköy Tabiat Parkı'nda bir bisiklet markasının bıraktığı işaretleri topladı.

Dilmen, Twitter'da söz konusu markayı etiketleyerek "Doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık" paylaşımı yaptı.

Bisiklet markası Salcano da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yapması ve kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" dedi.

İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki isaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Sampiyonasında sporcuların antrnman yapması kaybolmamasi içindi. Yarisa iki gün kala daha fazla işaret olması için seritlenecek ve yaris sonrası tüm şeritler toplanacak. — SALCANO (@SalcanoBisiklet) July 22, 2021

Bunun üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı ise “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek parkta kaybolan bisikletçilerin fotoğraflarını paylaştı.

​Daha sonra gelen paylaşımlara da yanıt veren Dilmen, "Bence postu daha fazla rezil olmadan kaldırın" diyen bir kullanıcıya "Kirlettiğiniz tabiat parkının sadece size ait olmadığını, bana da ait olduğunu kabullendiğiniz gün iletiyi kaldırırım" yanıtı verdi.

Dilmen "Onlar 8 Ağustos Türkiye Şampiyonası parkur işaretleri. Sayenizde sporcular idman yapmayacak ve yeniden işaretlenecek. Keşke toplamadan önce sorsaydınız. Yarışı izlemeye bekleriz" diyen bir diğer kullanıcıya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Doğada gezmeye fotoğraf çekmeye gitmiştim. İdman yapan kimse yoktu, ama kimseden saymadığınız ben vardım."

Dilmen, 'Bisiklet camiasına rezil oldunuz' şeklindeki bir yoruma da "Ben bisiklete spor amaçlı binerim. Bunun için bir yeri kirletmek gerekmiyor" yanıtı verdi.