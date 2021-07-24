'Joker işçi' için kadro kararı

İzin, askerlik ve istirahat gibi nedenlerle çalışmayan işçilerin yerine 'joker işçi' olarak çalışan kişinin kadro talebi, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından haklı bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde taşeron firma üzerinden 'joker işçi' olarak çalışan ve sürekli kadroya geçmek için açtığı davayı kazanmasına rağmen kadroya alınmayan başvurucuyu haklı buldu.

KDK'nin kararına göre, askerlik, izin, istirahat gibi haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen ikame işçi, diğer adıyla 'joker işçi' olarak görevlendirilen kişi, sürekli işçi kadrosuna geçmek için çalıştığı kuruma başvurdu.

İşçinin talebi, taşeron işçilerin 4 Aralık 2017'den itibaren kadroya geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme kapsamında olmadığı, anılan tarihte çalışmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Davayı kazandı ancak işe alınmadı

Bu karara karşı dava açan işçi, davayı kazandı, kararın kesinleşmesinin ardından tekrar kurumuna başvurdu ancak talebi dikkate alınmadı.

Bunun üzerine işçi, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde sürekli işçi kadrosuna alınıp işe başlatılması ve mağduriyetinin giderilmesi' istemiyle KDK'ye şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren KDK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne konuyla ilgili tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

KDK'nin kararında, başvurucunun talebinin mahkeme kararı ile kesinleştiği, idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu ve mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği vurgulandı.

İdarenin mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremeyeceğinin de Anayasal bir kural olarak öngörüldüğü belirtilen kararda, işçi kadrosuna geçiş başvurusunun, 4 Aralık 2017'de çalışmadığı gerekçesiyle reddi yönünde tesis edilen işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kaydedildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, sürekli işçi kadrosuna geçiş için gerekli diğer şartları da sağlaması halinde başvurucunun işlemlerinin tamamlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tavsiye kararı gönderilmesine hükmetti.