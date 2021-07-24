Yılda sadece 1 kez pişen bu çorbayı içmek için insanlar akın akın geliyor

Bursa'da Abdaş Mehmet'i yad etmek için yılda yalnızca bir kez pişirilen çorbayı içmek için yüzlerce kişi Abdal Mehmet Hazretleri türbesine akın ediyor.

Bursa'da 500 yıldır Abdal Mehmet'i anmak için pişirilen köfteli çorbayı içmeye yüzlerce kişi geliyor.

İHA'nın aktardığı haberde, beş asırdır pişen çorbanın 80 yıllık aranın ardından bu yıl üçüncü kez düzenlediğini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 5 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var" dedi.

Köfteli çorbadan yiyen vatandaşlar da "Bu çorbayı içmek için buraya her yıl geliyoruz. Bu gelenek asırlardır devam ediyordu. 80 yıldır yapılmıyordu. 3 yıldır tekrar aslına tekrardan yapılmaya başlandı. Biz de yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek için her yıl buraya geliyoruz" diye konuştu.