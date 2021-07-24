Nilüfer: Kızım koronavirüs geçirdi, iki doz aşı sayesinde korunduğumu düşünüyorum

Türk pop müziğinin önde gelen seslerinden Nilüfer, kızının Koronavirüs testinin negatife döndüğünü, aynı otel odasında kalmalarına rağmen kendisinin hasta olmadığını söyledi. Nilüfer, iki doz aşı olduğunu hatırlatarak, "Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum" dedi.

Nilüfer, Instgram hesabından paylaştığı videoda kızının koronavirüs sürecini anlattı.

Kızı ile birlikte seyahat yaptığını ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Nilüfer, "İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı" dedi.

Nilüfer, kendisini virüse karşı iki doz aşının koruduğunu vurguladı.