Şile'de hortum oluştu

Son 48 saatte 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiği İstanbul Şile açıklarında hortum yaşandı.

İstanbul'un kuzey yakasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şile açıklarında hortum meydana geldi. Herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı hava olayı, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.

Şile'de denize girmek, Şile Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.