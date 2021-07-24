Abant Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Abant'ı tercih etti. Bazı ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp ata ve faytona binerek bazıları ise belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre tabiat parkının girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Abant Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu https://t.co/FSFNmnFyHY pic.twitter.com/x6dq3mbFRh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2021
Öte yandan tabiat parkı içerisinde görev yapan atlı jandarma timleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
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