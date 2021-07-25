Ataşehir'de 15 yolculu otobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Ataşehir-Karaman Çiftlik Yolu'nda, Sarıgazi Kadıköy seferini yapan 34 EH 5517 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden otobüs şoförü otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu otobüsten indirdi. Dikkati sayesinde yolcuları kurtaran otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle motor kısmındaki yangına müdahale ederek söndürdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.
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