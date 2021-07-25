Olimpik bir an: Rakip tarafları seçen iki Suriyeli kardeş sporcu, Tokyo'da kucaklaştı

Suriye Savaşı nedeniyle sığınmacı olmuş ama ayrı tarafları seçmiş iki kardeşin Tokyo'daki açılış töreninde kucaklaşması, Olimpiyat tarihinin hafızalara kazınan sahneleri arasında yerini aldı.

Koronavirüs pandemisini unutturup sporun her derde deva güzelliklerini yeniden hatırlatan Olimpiyat'ın dünyayı birleştiren sürprizlerine bir yenisi eklendi. Suriye Savaşı nedeniyle sığınmacı olmuş ama ayrı tarafları seçmiş iki kardeşin Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreninde kucaklaşması, hafızalara kazınan sahneler arasında yerini aldı. Suriye adına yarışan triatlet Muhammed Maso ile Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan yüzücü Alaa Maso'nun törende birbirlerine sarılması, gözleri doldurdu.

Tokyo Olympics: Two Syrian brothers embrace while competing on opposing sides https://t.co/kSQa4vuZA7 — Faizan Lakhani (@faizanlakhani) July 24, 2021

Her iki kardeş, Suriye'nin Halep kentinde yaşarken savaş nedeniyle sığınmacı oldu ve artık yaşamlarına Almanya'da devam ediyor. Ailenin yüzme antrenörü babasının izinden giden Alaa, savaş sırasında yüzme tesislerinin yıkılmasını müteakip 2015'te Suriye'den ayrıldı. Türkiye'den kaçak olarak 18 kişiyle birlikte bir bot içinde Yunanistan'a geçti. Midilli Adası'ndaki sığınmacı merkezinden zorlu bir süreç sonunda Almanya'ya yerleşip yüzme sporuna yeniden başladı. Şimdi Tokyo'da çocukluk arkadaşı Suriyeli Yusra Mardini ile birlikte sığınmacı takımında kulaç atıyor.

Muhammed Maso ise savaşın can güvenliğine oluşturduğu tehdit nedeniyle 2015'te Suriye'yi terk edip Avrupa yollarına düştü. Triatlonu tercih eden Muhammed, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin web sitesine göre "Günlerce yürüyüp yorulduktan sonra bir sığınmacı merkezine vardığında bile koşu ayakkabılarını giyer ve koşardı".

'Olimpiyat değerlerinin simgesi'

Açılış töreninde birbirlerine sarılan kardeşlerin fotoğrafı sosyal medyada 'umudun zorluklara karşı zafer kazanma yeteneğinin kanıtı' olarak büyük ilgi gördü. 'Hem üzücü hem de güzel' bulunan görüntü, 'Olimpiyat değerlerinin simgesi' olarak alkışlandı.

The most beautiful image from the #OpeningCeremony are the two #Syrian brothers, who were reunited @Olympics: Alaa Maso, member of the #RefugeeOlympicTeam hugs his brother, Mo Maso. Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, the story of families torn apart is the same. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/Ll9i05Vm18 — Louay Khraish ܠܘܐܝ (@LouayKhraish) July 23, 2021

Lübnan asıllı Louay Khraish, 'Suriye, Irak, Lübnan, Filistin'den parçalanmış ailelerin aynı kaderi paylaştığına' dikkat çekerken 'Hoşgeldiniz Sığınmacılar' etiketini kullandı. BBC Arapça servisinde çalışan Alma Hassoun "Hayat bundan daha sürreal olamaz" yorumunu yaptı.

Life cannot be more surreal. Syrian athlete, Mohamad Maso (Syrian official team) meets his brother, Ala Maso, from the Refugees team.



The first is a triathlete while the second is (have a guess?) a swimmer.#Tokyo2020 #TokyoOlympics2020 #Olympics https://t.co/m1cjUwEdny — Alma Hassoun (@AlmaHassoun) July 23, 2021

'Almanya'dan Esad rejimini temsil edemezsin'

Suriyeli muhaliflerin yayını DeirEzzor24'ün CEO'su Omar Abu Layla ise Almanya'da yaşarken Suriye'yi temsil eden Muhammed'i "Esad rejimi sevenler Avrupa'da değil onun içinde yaşasın. Esad rejimini niye Şam'dan değil de Almanya'dan temsil ediyorsun" diye eleştirdi.