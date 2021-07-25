Tayland'da karnı acıkan fil, Chalerm Phrakiat Pattana köyünde ikamet eden 29 yaşındaki Ratchadawan Puengprasoppon’un evini 1 ay sonra ikince kez ziyaret etti.

En son 20 Haziran’da Ratchadawan Puengprasoppon’un evinin mutfak duvarını kıran fil, bir kez daha aynı duvarı kırarak hortumu ile mutfakta yiyecek aradı.

Ev sahibi, filin evine ikinci ziyaretine ait anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Tayland’da karnı acıkan fil, ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırarak yiyecek aradı https://t.co/wby7AoDmlV pic.twitter.com/GkJe00oCSX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 25, 2021

Gece saatlerinde içerden gelen sesler üzerine yatağından fırlayan Puengprasoppon, mutfağa gittiğinde bir filin duvarı kırdığını ve hortumunu içeri uzattığını gördü. Puengprasoppon, ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için Tayland'ın doğusundaki milli park alanından ayrılmayı planladığını aktardı.

Yerel yönetim ise olayın ardından filin ilk ziyaretinde olduğu gibi duvarı tamir etme sözü verdi.