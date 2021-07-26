Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı

Adıyaman'da yaşayan yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı.

© İHA / GÖKHAN AKLAN - MEHMET BAYRAK-AW130649 Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi, ailesini rehin aldı sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehineler hızla dışarıya koştu. Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti. Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.