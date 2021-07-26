Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Sinop çevreleri ile Bartın'ın doğu, Karabük ve Kastamonu kuzey, Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, bugün sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Bartın'ın doğu, Karabük ve Kastamonu kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ve Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Bartın'ın doğu, Karabük ve Kastamonu kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ve Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yayınlanan rapora göre bölgelerde hava durumu şu şekilde:

Marmara

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Çanakkale 26 Temmuz 2021 Pazartesi hava durumu.

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Sivas çevreleri ile Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Bartın'ın doğu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya, Bayburt, Samsun, Trabzon 26 Temmuz Pazartesi (bugün) hava durumu.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.