Olumsuz Google yorumları yapan çifte 112 bin dolarlık tazminat davası

ABD'de Google'da bir şirket hakkında olumsuz yorumlar yazan çifte 112 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) tazminat davası açıldı.

ABD, Google'a bir şirket ile ilgili yazdıkları yorum yüzünden davalık olan çifti konuşuyor

Vancouver, Washington'da yaşayan Autumn Knepper ve Adam Marsh çatı hizmetleri sunan bir şirket hakkında Google'a olumsuz yorumlar yazdı.

Hürriyet'in derlediği habere göre, Aldıkları hizmetten memnun kalmayan ve çalışanlar tarafından nezaket sınırlarını aşan bir muamele ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden ABD'li çift dava edildi.

Şirket Knepper ve Marsh'in kendilerine karşı karalama kampanyası yürüttüğü iddiası ile mahkemeye başvurdu.

NewsWeek'te yer alan habere göre, şirket uğradığı zararın karşılığında ABD'li çiftten 112 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) talep ediyor.

Bu gelişmenin ardındanKnepper çatı katındaki bir sızıntıyı ne kadar sürede onarabileceğini öğrenmek için Executive Roof Services ofisini aradığını Ancak telefonun diğer ucundaki resepsiyon görevlisinin son derece küçümseyen bir tavır takındığını iddia etti.

Knepper açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bana herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Ev sahibinden almam gerektiğini söyledi. Müdürle konuşmak istediğim zaman ise bana güldü ve telefonu yüzüme kapattı."

Şirket avukatı yaptığı açıklamada çiftin tek yıldızlı incelemeler yayınlayarak şirkete kasıtlı olarak zarar vermeye çalıştığı iddiasının altını çizdi.

Haziran ayı sonlarında, çifte Executive Roof Services adına açılan dava tebliğ edildi.