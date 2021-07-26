Burcu Esmersoy: Kahvaltıda sekiz simit yerim

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Magazin D'ye konuştu.

Tatilde yorulduğunu söyleyen Esmersoy, "Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli" dedi. Temiz çamaşır kokusunu sevdiğini de sözlerine ekleyen sunucu, "Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar" diye ekledi.

'Doğru ışıkla selülit yokmuş havası yaratıyorum'

Selüliti olduğunu itiraf eden sunucu, "Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor" dedi.

'Paparazzilere yakalanmaya vaktim yok'

"Dağınım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum" şeklinde konuşan Burcu Esmersoy, "Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum" dedi.

Sağlıklı bir hayat yaşadığından bahseden sunucu, "20.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 20.00'de kapanıyor. 21.30-22.00 gibi yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme. Çalıştıkça ışıldıyorum" ifadelerini kullandı.

'Simit delisiyim'

Beyaz ekmek yemediğinden bahseden Esmersoy, "Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağ, reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim" dedi.

Bazen çok yorulduğunu itiraf eden Esmersoy, mesleğini mümkün olduğunca devam ettirmek istediğini bu nedenle fiziğine dikkat etmek zorunda olduğunu belirtti.

45 yaşındaki sunucu Esmersoy, yaş konusunda, "Yaş çok inandığım bir şey değil. Kadın için olgunlaşmak, hayat tecrübesine sahip olmak güzel" diye konuştu.

Kök hücre yaptırdığını söyleyen Burcu Esmersoy, "Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok" ifadelerini kullandı.