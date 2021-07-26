Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye geri dönüşleri başladı

Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır kapısı yakınında kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.
Suriyelilerin Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye geri dönüşleri başladı https://t.co/x4HSES7qKb pic.twitter.com/GcjpcZ1T1l— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2021
Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ahmet Ömer, gazetecilere, Suriye'ye bayram ziyareti için gidip döndüklerini söyledi.
Yetkililere teşekkür eden Ömer, Azez'de ailesinin yanında hasret giderdiğini belirtti.
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