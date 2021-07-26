Home and Away dizisiyle ünlenen 45 yaşındaki Dieter Brummer evinde ölü bulundu

1990'larda rol aldığı Home and Away adlı TV dizisiyle ünlenen Dieter Brummer, 45 yaşında hayata veda etti. Bir dönemin genç yıldızı, Sidney yakınlarındaki Glenhaven'daki evinde hayatını yitirmiş bir şekilde bulundu.

Avustralyalı aktör Dieter Brummer, evinde ölü olarak bulundu. Bir ihbar üzerine Glenhaven Yolu üzerindeki bir evi kontrol etmeye giden polisler, ünlü dizi oyuncusu Dieter Brummer'i evinde yaşamını yitirmiş halde buldu.

Polisler, Dieter Brummer'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak şüpheli bir durum olmadığı öğrenildi. Polis raporunda "Evin içinde bir erkek cesedi bulundu, ölümünün şüpheli olmadığına inanılıyor. Adli tabip için bir bilgi raporu hazırlanacak" dendiği belirtildi.

Ailesi açıklama yayımladı

Dieter Brummer'ın ailesi bu acı kayıpla ilgili bir açıklama yayınladı. Acılı aile, dünyanın kendileri için 'asla eskisi gibi olmayacağını' belirtti.

Facebook üzerinden yapılan açıklamada "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik" denildi.

Açıklamada şu satırlara da yer verildi: "Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak. Düşüncelerimiz, onu tanıyan, seven veya yıllar boyunca onunla çalışan hepinize iletilir."

Oyunculuğu bırakıp cam temizleme işine girmişti

Brummer, bir röportajında oyunculuğa sırtını döndükten sonra neden cam temizleme işine girdiğini anlatmıştı. "İnsanlar benim sadece bir pencere temizleyicisi olduğumu söylüyor, gerçekte bundan çok daha fazlası" diyen Brummer, kaya tırmanışı becerilerini yeni mesleğinde kullanabildiğini ve kendisine verdiği 'yaşam deneyimi' için minnettar olduğunu söylemişti.

Brummer, o dönemdeki röportajında "Sadece biraz gerçek hayat deneyimi yaşamak istedim, ama her zaman bir noktada oyunculuk oyununa geri dönmeyi düşündüm" diye konuşmuştu.

Brummer, 1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisiyle ünlendi ve daha sonra hastane draması Medivac ve suç dizisi 'Underbelly: A Tale of Two Cities'de rol aldı. Brummer ayrıca, Kazananlar ve Kaybedenler, Komşular, Underbelly: The Golden Mile'de de rol almıştı.