2 yıl önce eşi Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç, “Evlendikten sonra erkeğin anası ağlıyor. Hala nafaka ödüyorum. 2 yılda tam 700 bin TL oldu. Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını da alacak sanırım. Yaşasın kadın hakları! Ondan çocuğum olmadığı için şanslıyım. Şeytan görsün yüzünü!” ifadelerini kullandı.

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi:

“Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları!”

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

‘Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim'

“Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.