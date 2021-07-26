Kaspersky Lab’dan yeni ürün: Kaspersky Neural Networks

Rus Vedomosti gazetesine konuşan Kaspersky Lab yetkilileri, en yeni yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı yapay görüntüleme (makine görüşü) alanında Kaspersky Neural Networks adlı yeni bir görsel analiz sistemi geliştirdiklerini anlattı.

Şirket yetkililerinin aktardıklarına göre Kaspersky Neural Networks, insansız hava araçlarından (İHA) yapılan yayınlarda objeleri tanımak için tasarlandı. Sistem bu süreç içinde birkaç İHA’dan gelen video görüntülerini analiz etme yeteneğine sahip.

Objelerin gerçek zamanlı olarak tanımlandığına dikkat çeken yetkililer, böyle bir sistemin Acil Durumlar Bakanlığı’nın ve ona benzer diğer kurumların işine yarayabileceğini ifade etti, yapay sinir ağının videoda yer alan insanları, evleri, otomobilleri, hayvanları vs. tanımlayabildiğini vurguladı.

Kaspersky Lab, yeni yazılımın şimdiden Albatros adlı Rus yapımı İHA’larda kurulduğu bilgisini de verdi.

Şirket yetkilileri, sistemin fiyatının kullanılan İHA sayısı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebileceği gerekçesiyle fiyat vermedi. Ancak Vedomosti’nin görüştüğü uzmanlar, böyle bir sistemle donatılmış bir İHA’nın 3.5 ila 6 milyon ruble (406-696 bin TL) değerinde olabileceğini, fakat işverenlerin kendi ihtiyaçlarına göre adapte edilmesini isteyebileceği İHA’ların fiyatının 100 milyon rubleye (bir milyon 160 bin TL) kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Kaspersky Lab’ın yapay görüntüleme bazlı yazılımlar geliştirme yönünde doğru bir adım attığına dikkat çeken uzmanlar, bu alanda önümüzdeki yıllarda antivirüs yazılımı pazarına göre daha önemli bir talep artışının beklendiğini vurguluyor.