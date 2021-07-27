Bursa'da hırsızlık şüphelisi gazetecilere terlik fırlattı

Bursa'da, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi baba ile 2 kızı, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. kendisini görüntüleyen gazetecilere terliğini fırlattı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin 43 yaşındaki Orhan Elgörmüş ile kızları 25 yaşındaki Aleyna Şenyüz ve 13 yaşındaki S.E. olduğunu belirledi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı.

Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve ardından baba Orhan Elgörmüş ve kızı Aleyna Şenyüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gazetecilere terlik fırlatan S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.