Farklı şehirlerde 49 kez intihara kalkışan kişi son girişiminde Bursa'da çatıya çıktı

Farklı illerde 49 kez intihara teşebbüs eden ve 76 suç kaydı bulunan şahıs, bu sefer Bursa'da çatıya çıktı. Çatıda yarım saat kalan şahıs, polisin devreye girmesiyle aşağı indi.

İntihar edeceği gerekçesiyle bir binaya çıkan B. H. çatının en uç kısmına oturdu. Şahsı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Bursa polisinin devreye girmesiyle ikna edilen adam yarım saat sonra çıktığı çatıdan indirildi.

Şahsın daha önce de farklı vilayetlerde 49 kez çatılara çıktığı ve 76 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 30 yaşındaki B.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



