Netflix, Pokemon’u geri getiriyor

Popüler dizi ve film platformu Netflix'in canlı aksiyon Pokemon dizisi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaların sahibi olan Variety ise projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Variety'nin aktardığına göre Netflix, yeni bir projeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre platform, Pokemon'un yeni canlı aksiyon türü dizisini izleyicelere sunmayı hedefliyor.

Netflix, I choose you!⁠ A new live-action #Pokemon series is in early development at the streaming giant, Variety has learned exclusively. https://t.co/xWVZ6gQGnx pic.twitter.com/NvFD83kwjX — Variety (@Variety) July 26, 2021

​Proje henüz ilk günlerinde olduğu için hakkında herhangi bir detay mevcut değil. Ancak kaynaklar, projenin Joe Henderson'ın yönetici prodüktörlüğüne bağlı olduğunu söylüyor. Henderson'ın dizinin senaryosunu yazacağı da iddialar arasında.

Henderson şu anda altıncı ve son sezonunu yayınlamaya hazırlanan popüler Netflix dizisi 'Lucifer'da ortak yönetici yapımcı olarak görev yapıyor.

Kaynaklar ayrıca projenin 2019'da vizyona giren Ryan Reynolds ve Justice Smith'in başrollerini paylaştığı 'Detective Pikachu' filmine benzer bir canlı aksiyon olacağını öne sürüyor.

Netflix ve Henderson'ın temsilcileri ise Variety'nin açıklama talebine henüz yanıt vermedi.