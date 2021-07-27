Netflix, Pokemon’u geri getiriyor

Variety'nin aktardığına göre Netflix, yeni bir projeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre platform, Pokemon'un yeni canlı aksiyon türü dizisini izleyicelere sunmayı hedefliyor.
Netflix, I choose you! A new live-action #Pokemon series is in early development at the streaming giant, Variety has learned exclusively. https://t.co/xWVZ6gQGnx pic.twitter.com/NvFD83kwjX— Variety (@Variety) July 26, 2021
Proje henüz ilk günlerinde olduğu için hakkında herhangi bir detay mevcut değil. Ancak kaynaklar, projenin Joe Henderson'ın yönetici prodüktörlüğüne bağlı olduğunu söylüyor. Henderson'ın dizinin senaryosunu yazacağı da iddialar arasında.
Kaynaklar ayrıca projenin 2019'da vizyona giren Ryan Reynolds ve Justice Smith'in başrollerini paylaştığı 'Detective Pikachu' filmine benzer bir canlı aksiyon olacağını öne sürüyor.
Netflix ve Henderson'ın temsilcileri ise Variety'nin açıklama talebine henüz yanıt vermedi.
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