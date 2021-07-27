Siirt’te otobüste bayılan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Siirt’te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu.

Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik’in kullandığı plakalı halk otobüsünde bulunan kadın bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre durumu fark eden yolcular otobüs şoförünü bilgilendirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergahını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Otobüste bayılan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi https://t.co/gdX00c3reh pic.twitter.com/E79nuROOT7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2021

Baygınlık geçiren kadın ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı.



