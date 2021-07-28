Sığınmacı çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Sığınmacı konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Küçük Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve sığınmacı çocukların sorunlarına dikkat çekilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacak.

Yolculuğunun ilk adımını, Suriye sınırındaki Gaziantep'in eski yerleşim yerlerinden Lala Paşa Sokağı'nda atan kukla Amal, aynı sokakta elinde fenerlerle bekleyen Türk ve Suriyeli çocuklar ile aileleri tarafından karşılandı. Ellerindeki fenerlerle sokağı aydınlatan çocukların eşliğinde Gaziantep Kalesi'nin önüne ulaşan kukla Amal, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sığınmacı çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladıhttps://t.co/dcvKN90IoS pic.twitter.com/qhr2VzJrIE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2021

​Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman ışık gösterisi düzenledi, konser verildi.

Konserin ardından Karam Vakfı öğrenci ve öğretmenleri, Küçük Amal'ın yolcuğu için tasarladıkları valizi teslim etti.

Küçük Amal, çocukların uğurlamasıyla alandan ayrıldı.

Yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak kukla Amal, yarın Türk ve sığınmacı kadınların gerçekleştireceği mutfak ve masal atölyesine katılacak.

Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile sığınmacı çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.