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    Turizmde 'en kötü' geride kaldı: Yıl sonuna kadar Rusya’dan 4.5 milyona varan turist bekleniyor

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    Geç başlayan yaz sezonunun kasım ayına kadar uzaması ve Türkiye’ye yıl sonuna kadar Rusya’dan 4-4.5 milyon, Almanya’dan 3 milyon turist gelmesi bekleniyor.

    KPMG Türkiye'nin Turizm raporuna göre, salgın nedeniyle 2020’yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hakim ancak salgınla birlikte tarihi bir çöküş yaşayan sektörün eskiye dönüşü ise zaman alacak.

    KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin Turizm raporu yayımlandı. Rapora göre, geç başlayan yaz sezonu, kasım ayına kadar uzayacak. Türkiye’ye yıl sonuna kadar Rusya’dan 4-4.5 milyon, Almanya’dan 3 milyon turist gelmesi bekleniyor.

    Salgın sonrası dünyada, tüketici davranışlarının da etkisiyle sektörde yeni akımlar doğacak. Yerel turizm güçlenecek, artan hijyen beklentileri ise tüketicilerin hava yollarından otellere kadar yeni uygulamalarla tanışmasını sağlayacak.

    Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Dünya Turizm Örgütü’nün toparlanma senaryoları, ilk çeyrek verileri üzerinden mayıs ayında revize edildi. Buna göre, ilk senaryo temmuz ayında bir toparlanmaya işaret ediyor ve 2021'de uluslararası yolcu sayısında 2020'ye kıyasla yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. İkinci senaryo ise toparlanmanın eylül ayında olacağını varsayarak 2019'a göre yüzde 75'lik bir düşüşe rağmen 2020'ye göre yüzde 10'luk artış öngörüyor. Uzmanların yarısına yakını salgın öncesi döneme erişmek için 2024 yılını beklemek gerektiğini ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

    ‘Kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir’

    Öner, salgın sürecinde yaşanan değişimlerin insanların uluslararası seyahat iştahını ciddi oranda azaltma potansiyeli taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bu kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir. Havayolu taşımacılığı devlerinden yerel pansiyonlara kadar sektörde var olan tüm şirketlerin nakit akışlarının çok sert bir stres testine maruz kaldığı bu dönemde desteklerin devam etmesi büyük önem arz ediyor. İnsanların artık özellikle uluslararası seyahatlerde daha seçici olma eğilimi geç toparlanma senaryosunu güçlendiriyor. Yeni varyantların yarattığı endişeler, dönemsel ve bölgesel olarak sıkılaştırılan önlemler ve aşı pasaportu gibi yeni uygulamalar belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Salgın sonrası dünyada, turizm sektöründe yeni akımlar güçlenecek. Yerel turizmin güçlenmesi bunların başında geliyor. Artan hijyen beklentileri ise hava yollarından otellere kadar en geniş yelpazede yeni uygulamalarla tanışmamızı sağlayacak.”

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    Etiketler:
    Turist, Turizm, Almanya, Rusya, Türkiye
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