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    Hürriyet yazarı: Bu heykeller Türk Pop Art’ı olabilir mi?

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    Sputnik Türkiye
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    Hürriyet gazetesi yazarlarından İhsan Yılmaz bugünkü köşe yazısında, sosyal medyada çokça tartışılan, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki heykelleri konu aldı.

    Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz bugün yazdığı yazısına “Diyarbakır'da karpuz, Rize’de çay bardağı, İnegöl’de çatala batırılmış köfte, Gemlik’te zeytin, Amasya’da elma, Korkuteli’nde bazlama…” ifadeleriyle başladı. 

    Her kentin en meşhur ürünü neyse onun devasa heykelini en merkezi meydanına diktirmesinin son zamanların modası haline geldiğini ifade eden Yılmaz “Bunların güzelliği-çirkinliği, sanatsal bir değerinin olup olmadığı çok tartışıldı. Ancak sanat dünyasında bu konuyu ciddiye alan pek çıkmamıştı. Zorunlu olarak görüş vermek dışında...Son olarak sosyal medyada bir fırının reklam amaçlı yaptırdığı dev ekmek üzeri simit ve çay heykeli gündem oldu. Benzer tepkilerle karşılandı o da. Altına yorumlar yapıldı, estetik açıdan beğenilmedi, küçümsendi, çirkin bulundu” dedi.

    Yazının devamında Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden biri olan Komet’in sosyal medya hesabından paylaştığı “Karpuz heykeli olsun, baston heykeli olsun ve bu ekmek çay heykeli hakiki bir “Türk Pop Art’ı”dır. Ben hayranım. Müthiş yaratıcı ve popüler işler; bunlardan yola çıkmalıdır Türkiye çağdaş ve güncel sanatı. Tam bu coğrafyanın, bu toplumun kendini ifade etmesinin sembolleridir. Genç sanatçıların bunları incelemesi gerekiyor. Elit sanatlara gelince o zaten kendi yolunu açıyor diyebilirim. Ama bunlar harika sürreel işler. Çok da yaratıcı. Zaten heykel sözcüğünü kullanmak şart değil. Herkes istediği cins çalışmayı yapsın yani.” ifadelerini aktardı.

    Yılmaz “‘En azından kendince heykel yapıyor halkım’ diyerek Komet’i destekleyenler de oldu, bunun Pop Art olamayacağını öne sürenler de” sözlerini kullanarak yazısının ilgili bölümüne şu şekilde son verdi: 

    “Sanat dünyasının teorisyenlerinin, eleştirmenlerinin ne diyeceğini merak ediyorum ben. Hasan Bülent Kahraman, Ali Akay, Ayşegül Sönmez girmez mi bu tartışmaya?”

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    Etiketler:
    Ekmek, Fırın, Karpuz, İhsan Yılmaz, Heykel, Pop art, Türkiye
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