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    Öykü Uslu

    Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu

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    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107281045079288-sarkici-cagatay-akmanin-eski-sevgilisi-koruma-karari-talebinde-bulundu/

    Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı eski sevgilisi Şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu, Akman'ın kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti.

    Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı eski sevgilisi Şarkıcı Çağatay Akman tarafından darp edildiğini iddia eden Öykü Uslu, Akman'ın kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti. Uslu, "Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.

    Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre evinin önünde 23 Temmuz günü, saat 23.00 sıralarında tartışma sonucu darbedildiği iddiasında bulunan Öykü Uslu, bugün avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

    Darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma savcılığına da beyan dilekçesi sunan Uslu ve avukatı, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

    Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darbetmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri... Ben sonra polisi aradım, sonra karakol... Eski bir beraberlik, uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.

    Avukat Mehmet Gençoğlu ise şunları söyledi:

    "Müvekkilim arkadaşıyla otururken Çağatay, gelip zili çalıyor, yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim gitmeyeceğini düşünerek aşağıya iniyor, gitmesini söylüyor. Ancak kişi tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor. Tabii ki de yarım saat boyunca derin bir fiziksel şiddet altında kalan müvekkilim karşılık vermeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Polise haber veriyor. Biz 6284 sayılı kanunu uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi'ne başvurduk. Aynı zamanda yürütülen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Psikolojik olarak derin bir üzüntü içerisinde. Biz sadece kadını değil, canlılara yönelik her türlü şiddetin karşısındayız." 

    23 Temmuz'da meydana gelen olayda iddiaya göre Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi.

    Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

     

    Etiketler:
    Darp, Koruma, Sevgili, Çağatay Akman
    Topluluk kurallarıTartışma
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