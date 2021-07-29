Prison Break'in aktörüne otizm teşhisi konuldu

2005-2009 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break'in oyuncusu Wentford Miller, kendisine bir yıl önce otizm teşhisi konulduğunu duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Miller, "Herkes gibi karantinadaki hayat da benden bir şeyler aldı. Bu değiştireceğim bir şey değil. Hemen otistik olmak, kim olduğumun merkezinde yer alıyor. Başardığım/anlattığım her şey için" ifadelerini kullandı.

Milliyet'in aktardığına göre, yetişkin otizmi tanısının kendisini şaşırttığını belirten oyuncu, "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. Beş yaşında değilim" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Wentworth Miller (@wentworthmiller)'in paylaştığı bir gönderi

Wentford Miller, "Otizm hakkında yeterince bilgi sahibi değilim. Bilinmesi gereken çok şey var. Şimdi anlayışımı dönüştürmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yaşadığım 50 yılı yeni bir gözlükle yeniden incelemeliyim. Bu zaman alacak" açıklamasını yaptı.