Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Hawaii ve Guam'a dek tsunami uyarısı

ABD'nin Alaska eyaletini 35 km derinlikten vuran depremin büyüklüğünü 8.2 olarak veren kurumlar, Alaska'dan Hawaii ve Guam'a uzanan çok geniş bir bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Alaska eyaletinde Perryville kasabasının 91 km güneydoğusunda 35 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili ABD Tsunami Uyarı Sistemi '8.2 büyüklüğünde' açıklaması yaparak tsunami uyarısı yayımladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ilkin 7.2 olarak verdiği büyüklüğü daha sonra 8.2 olarak düzeltti.

Ardından 6.2 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi (NTWC), Hinchinbrook Girişi'nden Unimak Geçidi'ne kadar Alaska Yarımadası, güney kısımları, Pasifik kıyı bölgeleri için uyarı yayımladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), ABD'nin Hawaii eyaleti ve ABD'ye bağlı Pasifik'teki Guam Adası için uyarı yayımladı.

NTWC, ABD ve Kanada'nın diğer Pasifik kıyı bölgeleri için tsunami tehlikesi düzeyini değerlendirdiğini söyledi.

PTWC "Mevcut tüm verilere dayanarak, bu deprem, merkez üssünden çok uzaktaki kıyı bölgelerinde bile yıkıcı olabilecek tsunami oluşturmuş olabilir" dedi.