Binali Yıldırım biçerdöverle hasat yaptı

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde tatil yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eşiyle birlikte arazide dolaşmaya çıktı.

Tuzlakonak mevkisinde hasat yapan köylüleri izleyen Yıldırım, biçerdöver kullandı. 10 dönümlük arpa tarlasında biçerdöverle hasat yapan Yıldırım, "Otomobil kullanmaktan daha kolay, çok daha rahat" değerlendirmesinde bulundu.

Hasat ettiği arpaları kendisini izleyen eşi Semiha Yıldırım'a veren Binali Yıldırım, "Bugün yarım saatte yapılan işler, eskiden büyük gayretler ve çalışmalar ile yapılıyordu. Bunlar teknolojinin nimetleri. Bu nimetleri ülkemiz de Allah'a şükür kullanacak hale geldi. Ama bu sene ciddi anlamda bir kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım" dedi.