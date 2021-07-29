Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemisi 4 ay sonra Rotterdam'a vardı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisi 4 ayın ardından Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na vardı.

Hollanda basınında yer alan haberde, 3 aydan fazla kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulduktan sonra tazminat konusunda anlaşma sağlanmasının ardından geminin 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmasına izin verildiği ifade edildi.

Haberde 4 ay gecikmeli de olsa geminin bu sabah Rotterdam Limanı'na vardığı belirtildi.

Gemideki yüklerinin akıbetini görmeye gelen firma sahipleri endişeli

Yaklaşık 14 bin konteyner yüklü olan geminin 3 Ağustos'a kadar Rotterdam limanında kaldıktan sonra İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Gemideki yüklerinin akıbetini görmeye gelen firmaların aylarca gemide bekleyen malların uğradığı zarardan endişeli oldukları kaydedildi.

Backtobasix Yayınları sahibi Evelijn Leemreis, gemide 71 bin 145 okul günlüğü bulunduğunu ve malların çok azının satmaya elverişli olduğunu belirtti.

Koninklijke Dekker firmasının direktörü Robbert Jan Dekker da gemideki kendilerine ait 12 konteynerlik bahçe yapı malzemelerinin ne kadarının yıprandığını öngöremediklerini ifade etti. Yaz mevsiminin bitiyor olması sebebiyle bahçe sektörüne ilişkin malların gelecek yaza kadar bekleyeceğini ve bunun da depo maliyetlerinin artıracağını dile getiren Dekker, ayrıca ürünlerin gecikmesi sebebiyle anlaşmalı oldukları firmaların tazminat yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret etti.

Gemideki 20 motorunu bekleyen Goedhart Motor firmasının sahibi Joost Goedhart da motorların çok önceden satıldığını ve müşterilerin motorları hala isteyip istemeyeceğini bilemediğini kaydetti.

Yamaha firmasının 3 bin motor parçasının da gemide olduğunu belirten Goedhart, firmanın, Avrupa'daki tedarikçilerine motorları ulaştırmak için bu parçaları beklediğine dikkati çekti.