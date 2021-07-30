Başakşehir’de İETT otobüsü yandı

Başakşehir’de sabah erken saatlerde seyir halinde iken bir anda yanmaya başlayan ve bakıma gittiği öğrenilen İETT Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00’da Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi üzerinde seyreden İETT otobüsünde çıktı.

Edinilen bilgiye göre bakıma giden otobüsün. Alevleri gören sürücü, otobüsü durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürmeye başladı.

İtfaiye ekipleri boş olan yolcu otobüsünü söndürdü. Otobüste ise uzun süren soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yolcusu olmayan otobüste herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.