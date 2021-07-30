ABD sağlık kurumunun raporuna göre iki doz aşı olanların da bulaştırdığı Delta varyantı, suçiçeği kadar kolay yayılıyor

İlkin The Washington Post gazetesinin eriştiği ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) belgesine göre, koronavirüsün Delta varyantı suçiçeği kadar bulaşıcı. Hızla yayılmasında, iki doz aşı olmuşlar tarafından da bulaştırılması önemli rol oynuyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın halk sağlığından sorumlu birimi CDC'nin belgesine göre koronavirüsün Delta varyantının bulaşıcılığı neredeyse suçiçeği kadar yüksek. Delta varyantının bulaştığı her kişi ortalama 8-9 kişiyi enfekte ediyor.

Aşı olmamış kişiler kadar iki doz aşı olmuş kişiler de aynı oranda Delta varyantını bulaştırabiliyor.

'Koronavirüsle savaşın değiştiğini kabul etmek lazım'

Belgede "Delta varyantı MERS, SARS, Ebola, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve çiçek hastalığına neden olan virüslerden daha kolay bulaşıyor ve suçiçeği kadar bulaşıcılık arz ediyor" denildiği belirtildi.

B.1.617.2 olarak da bilinen Delta, diğer varyantlara kıyasla daha ağır hastalığa neden olabiliyor. Haberlere göre belgede "Koronavirüsle savaşın değiştiğini kabul etmek lazım" ifadesiyle alarm zilleri çaldırılıyor.

Maskeye devam

CDC'ye göre Delta varyantından korunmak için en iyi yöntemler herkes için maske takma zorunluluğu ve aşı olmak. Aşı olmak, kişiyi hastalanmaya karşı önemli ölçüde koruyor.

Diğer ülkeler gibi ABD de Delta varyantı yüzünden günlük vaka sayılarında artış yaşıyor.

20 Temmuz itibarıyla ABD'deki yeni vakaların yüzde 80'den fazlası Delta varyantından kaynaklanıyor.

ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine tekabül eden 178 milyon kişi en az bir doz aşı, yüzde 60'ına tekabül eden 155 milyon kişi iki doz aşı olmuş durumda.

Alfa varyantına kıyasla 10 kat fazla miktarda virüs

CDC tarafından 24 Temmuz itibariyle toplanan ve dahili sunumda belirtilen verilere göre, aşılanmış Amerikalılarda haftada yuvarlak hesap 35 bin semptomatik enfeksiyon görülüyor. Ancak CDC, tüm hafif veya asemptomatik enfeksiyonları izlemediğinden, gerçek insidans çok daha yüksek olabilir.

Belgede, Delta enfeksiyonunun solunum yollarında Alfa varyantıyla enfekte olanlarda görülenden 10 kat daha yüksek virüs miktarları ürettiği ve bunun da oldukça bulaşıcı olduğu belirtildi.