TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar

Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonucu kendisine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşan kişiye telefonunu çaldıran TikTok fenomeni Meltem Demirbaş, "Vatandaşlar bana yardım etmeye çalışıyordu. Biri geldi, telefonumu yandan aldı ve gitti. O anda bir şey yapamadım" dedi.

İstanbul Şişli’de geçen ay meydana gelen olayda, bir firmada satış danışmanı olarak çalışan TikTok fenomeni Meltem Demirbaş’ın kullandığı motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Fenomen kadın, düştü. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, yaralı kadının yerde gördüğü cep telefonunu, soğukkanlı bir şekilde cebine koyarak gözlerden kayboldu.

Yaşadığı olayı anlatan Meltem Demirbaş “Motorumla işe gidiyordum, bir tane arabayla çarpıştım ve takla attım, yere düştüm. Bu sırada bütün vatandaşlar başıma toplandı. Bacağım kan içindeydi, vatandaşlar bir tanesi yardıma geliyor, ayağıma tampon yapıyor. Başka bir vatandaş da aynı şekilde koşarak geliyor. Yardım edecek sanıyorum, telefonumu yan tarafımdan alıyor ve arkasına bakmadan gidiyor. O anda hiçbir şey yapamıyorum” dedi.

Telefonunu bir hafta önce aldığını söyleyen fenomen, “Sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu ama… Daha jelatini bile üstündeydi. Yepyeni telefondu, 15 bin liraya bana mal oldu. Telefonumu çalan kişi, tamamıyla vicdansızlık yaptı” diye konuştu.

“Ben orada kanlar içerisinde yerde yatıyorum. Vatandaşın biri bacağıma tampon yapıyor. Kan kaybından da ölebilirdim. Telefonu alıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık” diyen Demirbaş, “Aileme bir saat boyunca ulaşamadılar. Ben çok korktum, yakalansın, yanına kar kalmasın istiyorum” ifadelerini kullandı.