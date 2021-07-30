Boşandığı eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın 10 yıl 4 aylık hapis cezası onandı

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği için 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Zarap'a verilen cezayı istinaf mahkemesi onadı.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap, boşandığı eski eşi E. M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etti.

Olaydan sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan İbrahim Zarap hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıl, 'mala zarar verme' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Haziran tarihinde görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin İbrahim Zarap hakkında verdiği 10 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.

'Cezanın artırılması yönünde başvuruda bulunacağız'

E. M.'nin avukatı İslam Gezer, "1. Ceza Dairesi kararı onadı ve sanık müdafinin istinaf taleplerini esastan reddederek dosyada eksik herhangi bir inceleme bulunmadığı yönünde karar verdi. Dosya kapsamında karar lehimize olup sanığın cezasının artırılması yönünde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulacağız" dedi.