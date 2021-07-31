Fedon: Gece 24:00’dan sonraki hayat çok makul değil

Şarkıcı Fedon, saat 24:00'da başlayan müzik kısıtlamasına ilişkin olarak "Doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider" dedi.

Kamuoyunda 'Fedon' olarak bilinen şarkıcı Fedon Kalyoncu, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.

Bodrum'un 'Küçük İstanbul' olarak nitelenmesini değerlendiren Fedon, "30 yıldır Bodrum’dayım, 15 gündür merkeze inmiyorum. Trafik korkunç. Eğlence yerlerinde herkes el ele dudak dudağa. Felaketin gelişini görmem için bilim insanı ya da Bilim Kurulu üyesi olmamama gerek yok ama buraya gelenlere kızmak çok ayıp. Dünya, canlıların dünyası. İsteyen istediği yere gider. Nedir bu sahiplenme? Bodrum kimsenin babasının malı değil" dedi.

Fedon, Cimin'in "Gece 24:00’ten sonra gelen müzik kısıtlanmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır" yanıtını verdi. Fedon, şunları kaydetti: