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    Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı haritayla uyardı

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    Meteoroloji'den aktarılan son hava durumu raporuna göre, aşırı sıcaklar Türkiye'de etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

    Türkiye'de etkisi altına alan sıcaklar, hafta sonu ve gelecek hafta boyunca devam edecek. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor. 

    Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. 

    © Fotoğraf : MGM
    Renklerle kategorilendirilen haritadaki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. 

    Marmara'da sıcaklığın 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor. İç Anadolu'da hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.

    Ege'de sıcaklık etkisini sürdürüyor. Sıcaklık; Muğla'da 39, Denizli'de 40, Aydın'da 43 derece.

    Akdenizde 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

    Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.

    Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.

    Etiketler:
    Meteoroloji, Hava durumu, Sıcaklık, Akdeniz, Marmaray, Ege, Karadeniz
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