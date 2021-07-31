'İzmir'e meteor düştü' notuyla paylaşılan video gündem oldu: Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü'nden açıklama

​Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, 'İzmir ve çevresine düşen meteorun görüntüsü' notuyla paylaşılan videolarla ilgili konuştu. Dal, gök taşının yeryüzüne inmediğini ve gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından 'İzmir ve çevresine düşen meteorun görüntüsü' notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı söz konusu videodaki cismin saat 01:54 civarında görüldüğünü belirtirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

​Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu söyledi. Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

'Tam bir görsel şölen olacak'

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22:00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

genellikle de göktaşı yağmurlarının olduğu dönemlerde sıklıkla yaşanır. Her yıl 24 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri arasında Perseid Göktaşı Yağmuru yaşanır, tahminen bu parça da bu yağmur ile ilişkilidir. — Hasan Ali Dal (@hsnldl) July 31, 2021

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