Damada boyunduruk takıp araç çektirdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç ile dünyaevine giren Selim Baştürk, düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları tarafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu. Selim Baştürk, "Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selim Baştürk, Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi.

Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti.

Eğlencenin devamında da Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, damadı 3 katlı apartmanın terasına çıkardı.

Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.