Sanatçı Nilüfer'den 'Help Turkey' etiketine tepki: Benim milli duygularımı yaralıyor

Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketiyle ilgili paylaşımlara, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor" görüşünü dile getirdi. Sanatçı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" açıklamasında bulundu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.



