Fatih'te aile üyelerinden iki kişiyi rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te, alkollü olduğu iddia edilen, bıçakla bir süre rehin aldığı 2 çocuğunu serbest bırakıp, evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açan Ümit A. özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Ümit A. bir süre sonra çocuklarını serbest bırakıp evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonla Ümit A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın görgü tanıklarından Doğukan Doğu, "Bakkalın üst katından sıkmaya başladı. 4-5 el ateş etti. Olaydan 1 buçuk saat sonra güvenlik sağlandı. Özel kuvvetler gelip müdahale etti ve gözaltına aldı. Şahsı tanımıyorum. Yaralı da görmedim" dedi.