Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını öldürdü

Olay, 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender’in kapısına dayandı.

DHA'nın aktardığı haberde, Selahattin İskender ile tartışan Adem Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender’e ateş açtı.

Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Adem Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskender sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.