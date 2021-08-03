Kayıt
07:54 03 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    KKKA, Kene ısırması

    Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat: 'Özellikle kene sokmalarında kesinlikle keneye dokunulmamalı'

    © DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044401628_0:0:1601:900_1200x675_80_0_0_39a17256414cd61a3031526b1be0d643.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202108031045139754-yaz-aylarinda-bocek-isirmalarina-dikkat/

    "Yaz aylarında görülen ısırıklar başta sivrisinekler olmak üzere arı, at sineği, tahta kurusu, örümcek ve kene, pire gibi canlılardan kaynaklanıyor olabilir" diyen Uzm. Dr. Behram Danış, yurttaşlara, "Özellikle kene sokmalarında kesinlikle keneye dokunulmamalı ve sıkılmaması önerilir. En yakın tıbbi kuruluşa gidilmelidir" uyarısında bulundu.

    Böcek ve sinek ısırmaları, yaz döneminin en büyük şikayetlerinin başında yer alıyor. Konuyla alakalı yurttaşlara uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Behram Danış, "Tatil, deniz, kum, güneş ve piknik gibi aktiviteleri çağrıştıran yaz mevsimi aynı zamanda böcek ısırığı vakalarının da artış gösterdiği bir dönemdir. Yaz aylarında görülen ısırıklar başta sivrisinekler olmak üzere arı, at sineği, tahta kurusu, örümcek ve kene, pire gibi canlılardan kaynaklanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

    © DHA
    İstanbul'un iki ilçesinde çekirge alarmı: 'Ölçtüm, yaklaşık 10-12 santim civarlarındaydı'
    Danış, yaz aylarında böcek ısırmalarının artış gösterdiğini belirterek, "Tatil, deniz, kum, güneş ve piknik gibi aktiviteleri çağrıştıran yaz mevsimi aynı zamanda böcek ısırığı vakalarının da artış gösterdiği bir dönemdir. Genellikle kişilerin bu mevsimde tatil planlarını doğaya daha yakın olmak üzere yapmaları ile vahşi yaşamın bünyesinde yer alan bu canlıların ısırıklarına da daha fazla yaklaşılmış olur. Bu ısırıkların birçoğu birkaç saat veya gün içerisinde kendiliğinden kaybolur" değerlendirmesinde bulundu.

    Yaz mevsiminde görülen ısırıkların başında sivrisinek ısırıklarının geldiğine dikkat çeken Danış, şunları kaydetti:

    "Isırıklar başta sivrisinekler olmak üzere arı, at sineği, tahta kurusu, örümcek ve kene, pire gibi canlılardan kaynaklanıyor olabilir. Isırılma anını görmemiş bir birey için hangi canlı tarafından ısırıldığının anlaşılmasının güç olabilir. Alerji hastası dışında ısırık vakalarında genellikle benzer tedavi yaklaşımları kullanıldığı için bu durum hakkında aşırı endişelenmeye gerek olmamalı. Yaz mevsiminde görülen ısırıkların başında sivrisinek ısırıkları gelir. Sivrisinek ısırıkları genellikle küçük, yuvarlak hafif kabarık lezyonlardır. Lezyonların oluşumu ısırılmayı takiben oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Zaman içerisinde kırmızı renk kazanan küçük şişlik oldukça kaşıntılı bir hal alabilir. Bazı sivrisinek ısırıklarında aynı bölgede birden fazla sayıda ısırık lezyonu tespit edilebilir. Anofel cinsi sivrisinek ve bazı özel böcekler haricindeki sivrisinekler için genel olarak ciddi bir hastalık ortaya çıkarmayacağı tahmin edilir. Eğer sivrisinek ısırığı ardından yüksek ateş, üşüme titreme baş ağrısı ve kusma gibi şikayetlere sahipseniz sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek almanız önerilir."

    'Arı sokmalarında da artış görülebiliyor'

    Böcek, kurtçuk, böcekler
    © REUTERS / STAFF
    'Böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimiz söz konusu'
    Artan sıcaklıkların etkisi ile vücudun çeşitli bölgelerinin açık bırakılması ve dışarıda daha çok zaman geçirilmesi ile arı sokmalarında da artış yaşandığını kaydeden Danış, "Arı sokmasını takiben vücudun o bölgesinde ağrı, kızarıklık, ödem ve kaşıntı gibi çeşitli belirtiler meydana gelir. Arı sokmaları sonrasında ciddi alerjik reaksiyon meydana geldiğini gösteren nefes darlığı, sersemlik veya yüz bölgesinde şişlik gibi şikayetlerin ortaya çıkması halinde bireylerin acil olarak sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

    Danış, kene ısırıklarına karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

    "Yaz aylarında görülen ve taşıyor olabileceği hastalıklar nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir diğer kaşıntılı durum da kene ısırıklarıdır. Kene ısırıkları genellikle ağrılı değildir. Dolayısıyla bireyler ısırıldıklarının farkında olmadan yaşamlarını sürdürebilir. Zaman içerisinde kaşıntılı döküntü, yanma, su toplama ve diğer çeşitli şikayetlerin kene ısırığı tablosuna eşlik edebilir. Özellikle cildin 'katlantı yaptığı' nemli koltuk altı ve genital bölge gibi noktalarda kene ısırıkları meydana gelir. Böcek ısırıkları sonrasında alerjik reaksiyon geliştiği tespit edilen bireylerde acil tıbbi müdahale gereksinimi söz konusu olabilir dolayısıyla ilk yapılması gereken sağlık kuruluşlarına başvurulmasıdır. Özellikle kene sokmalarında kesinlikle keneye dokunulmamalı ve sıkılmaması önerilir. En yakın tıbbi kuruluşa gidilmelidir. Yaz aylarında sık görülen sivrisinek ısırıkları zararsız kabul edilseler de oldukça kaşıntılı bir seyir izleyerek bazen dayanılmaz bir durum haline gelebilir. Gerekirse kaşıntı azaltacak bazı ( doktor kontrolünde ) böcek sokma kremleri kullanılabilir."

    Etiketler:
    yaz, Böcek, Böcek ilacı, Kene
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
    Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet