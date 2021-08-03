Twitter yalan haberle mücadele için Reuters ve AP ile işbirliği yapacak

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yalan haber ve bilgi kirliliğini önlemek için uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) ile çalışacak.

Twitter, yalan haber ve yanlış bilgilerin yayılmasına karşı başlattığı mücadele kapsamında en büyük haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) ile işbirliği yapacağını açıkladı.

Platformda yayılan bilgi kirliliği nedeniyle sıkça hakkında davalar da açılan platform, özellikle afetler gibi kriz anlarında iki ajanstan da bilgilerin doğrulanması konusunda destek alacak.

Twitter sözcüsü, Reuters ve AP ile ayrı ayrı çalışacaklarını, haber ajanslarını bu sırada birbirleriyle etkileşime geçmeyeceklerini söyledi.

Reuters, "Reuters'in her gün yaptığı işlerin merkezinde güven, doğruluk ve tarafsızlık yer alır. Bu değerler aynı zamanda yanlış bilgilerin yayılmasını durdurma konusundaki kararlılığımızı da güçlendirir" açıklaması yaptı.

AP'den gelen açıklamada da anlaşma teyit edilerek işbirliği için heyecan duydukları belirtildi.

Hali hazırda Facebook ile içerik doğrulama konusunda birlikte çalışan Twitter, ocak ayında da gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir uygulama başlatmıştı. Uygulama, kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı veriyor.